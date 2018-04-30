«ظريف» يصف نتنياهو بـ«الراعي الكذاب»

سخر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفه بـ"الراعي الكذاب" الذي لا يقلع عن عادته، وقال إنه يحاول من جديد إطلاق أكاذيبه عن البرنامج النووي الإيراني.



واستبق ظريف، بتغريدة "تويتر" خطاب نتنياهو، اليوم الاثنين، حول الاتفاق النووي، بحسب وكالة أنباء "فارس"، وعلق على صورة نتنياهو، قائلًا: "إن هذا الصبي لايستطيع أن يكف عن الكذب على غرار الراعي الكذاب، ويحاول من جديد أن يكرر عادته السابقة، فهو لم يتعظ من فضيحة الرسم التي عرضته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو بإمكانه فقط خداع بعض الناس مرات عديدة".



وأشار ظريف إلى خطوة نتنياهو قبل 6 سنوات، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما جاء بصورة لقنبلة وادعى بالرسم أن تخطي تخصيب اليورانيوم في إيران الخط الاحمر الذي وضعه على الصورة، فإن الإيرانيين سيتمكنون من صناعة القنبلة النووية ولا ينبغي للأسرة الدولية أن تسمح بوقوع ذلك.



يُذكر أن نتنياهو ينتقد بشدة الاتفاق النووي المبرم بين إيران وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وقال إن سباقًا نوويًا قد ينطلق في المنطقة مالم يتم إلغاء الاتفاق أو تعديله.