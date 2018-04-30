«المقرحي» يطالب بالقبض على رجال أعمال الإخوان الهاربين

أكد اللواء فاروق المقرحي، الخبير الاستراتيجي، أن جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها يثبتون كل يوم، بما لا يدع مجالًا للشك أنهم مثال للكذب والخسة والنذالة.



وأضاف «المقرحي»، في بيان له، اليوم، أن هناك فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يثبت كذب الإخوان، حيث ظهرت في الفيديو سيدتان، أحدهما منتقبة والأخرى غير محجبة، قالتا إنهما تقابلتا داخل اعتصام رابعة العدوية، وثبت أنهما أقارب، وهما إيمان سعيد حسن الشيباني ونوران عماد الأقشر، نجلة رجل الأعمال الإخواني المعروف عماد الأقشر، وثبت أن إيمان الشيباني خالة نوران.



وطالب «المقرحي» الدولة بضرورة إلقاء القبض على قيادات الإخوان المتورطين في تمويل الإرهاب، ومنهم الشيباني الذي هرب خارج مصر.



واستنكر مطالبة بعض من وصفهم بـ«الأبواق الإعلامية» بالتصالح مع جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن هذه الجماعة ورجال أعمالها لن يتوقفوا عن محاولات تدمير الاقتصاد المصري.