القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
09:33 ص

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين
05:03 ص

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية
04:29 ص

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني
02:30 ص

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي
11:10 م

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية
11:03 م

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب
08:29 م

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات
08:27 م

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي
حوادث
الإثنين 30/أبريل/2018 - 07:10 م

بينهم أبو تريكة.. إدراج 1529 متهمًا جديدًا بقوائم الإرهاب

بينهم أبو تريكة..
حسام محفوظ - عادل عبد العال
dostor.org/2151052

نشرت الوقائع المصرية، اليوم، أسماء 1529 متهما بقوائم الإرهاب، التي أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى عبدالغفار، بإدراجهم على قوائم الإرهاب.

واستند قرار الإدراج إلى مذكرة النيابة العامة رقم 5 لسنة 2018 التى تضمنت الأسباب القانونية لإدراجهم فى قائمة الإرهاب على خلفية التحقيقات في القضية رقم 620 لسنة 2018، طبقًا لقانون 8 لسنة 2015.

بينهم أبو تريكة.. إدراج 1529 متهمًا جديدًا بقوائم الإرهاب
بينهم أبو تريكة.. إدراج 1529 متهمًا جديدًا بقوائم الإرهاب
بينهم أبو تريكة.. إدراج 1529 متهمًا جديدًا بقوائم الإرهاب
بينهم أبو تريكة.. إدراج 1529 متهمًا جديدًا بقوائم الإرهاب
بينهم أبو تريكة.. إدراج 1529 متهمًا جديدًا بقوائم الإرهاب
بينهم أبو تريكة.. إدراج 1529 متهمًا جديدًا بقوائم الإرهاب
بينهم أبو تريكة.. إدراج 1529 متهمًا جديدًا بقوائم الإرهاب
بينهم أبو تريكة.. إدراج 1529 متهمًا جديدًا بقوائم الإرهاب
بينهم أبو تريكة.. إدراج 1529 متهمًا جديدًا بقوائم الإرهاب
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب

منذ حوالي 7 ساعات

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف

منذ يوم

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات

منذ يوم

على باب زنانيري.. مها بمحكمة الأسرة: طلقني بعد 45 يوم زواج بسبب «حب الشباب»

منذ يوم

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)

منذ يومين

ضبط 11 طن قمح فاسد قبيل تسليمه إلى مطحن أسوان (صور)

الآن

التحالف الدولي يعلن انتهاء العمليات الأساسية ضد داعش في العراق

«السيسي» يصل إلى الإسكندرية لإطلاق مبادرة «العودة للجذور»

تأجيل إعادة محاكمة مرسي بـ«اقتحام الحدود الشرقية»

«الآثار»: استمرار العمل في المتحف المصري الكبير (صور)

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

عاجل.. حريق في فندق بمكة وإخلاء 1000 معتمر

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

بالفيديو.. لحظة دهس سائحتين ووفاة إحداهما بالغردقة

ألبومات الصور

المصريون في انتظار العاصفة (ألبوم صور)

تطهير غرف تصريف مياه الأمطار بمحور 26 يوليو وجامعة الدول (صور)

وقفة لأهالي طلاب المدارس التجريبية أمام الوزارة: لا للتعريب

وقفة تضامنية مع الطبيب محمد حسن أمام نقابة الأطباء

نجم الساعة

حرب كرموز.. «هوليوود» فى مصر

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

عاجل.. حريق في فندق بمكة وإخلاء 1000 معتمر

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

بالفيديو.. لحظة دهس سائحتين ووفاة إحداهما بالغردقة

كشكول

القاضي يكرم طلاب نوعية بنها المتميزين فنياً

500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة شهر رمضان

البرلمان ينفى بحث إلغاء كليات التربية ..مقترح فردى

خبراء الإذاعة والتلفزيون يناقشون 5 مشروعات تخرج بإعلام عين شمس

وزير التعليم يعلن موعد تقدم الطلاب للمدارس اليابانية

الأمصار

استشهاد المواطن أشرف سامي الحرازين 32 عاما جراء حادث عرضي شرق غزة

الرئيس: على حماس أن تسلم كل شيء لحكومة الوفاق أو تتحمل مسؤولية كل شيء

الزعنون بافتتاح الوطني: أقترح أن تكون إحدى المخرجات تحديد موعد لإجراء انتخابات عامة برلمانا ورئيسا

عربي يواجه أول إدانة قضائية لنشر أنباء كاذبة في ماليزيا

إصابتان برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

منوعات

مدير استاد الإسكندرية: دوري مراكز الشباب فرصة لاكتشاف المواهب

«NVIDIA» تقدم تقنية غير مسبوقة لتعديل الصور

التخلي عن تناول اللحوم يمنع ثلث الوفيات المبكرة

ads
ولاد الكار

انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام.. 9 مايو

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads