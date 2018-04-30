بينهم أبو تريكة.. إدراج 1529 متهمًا جديدًا بقوائم الإرهاب

نشرت الوقائع المصرية، اليوم، أسماء 1529 متهما بقوائم الإرهاب، التي أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى عبدالغفار، بإدراجهم على قوائم الإرهاب.



واستند قرار الإدراج إلى مذكرة النيابة العامة رقم 5 لسنة 2018 التى تضمنت الأسباب القانونية لإدراجهم فى قائمة الإرهاب على خلفية التحقيقات في القضية رقم 620 لسنة 2018، طبقًا لقانون 8 لسنة 2015.

