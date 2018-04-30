القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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اقتصاد
الإثنين 30/أبريل/2018 - 06:51 م

الأوروبيون يتخوفون من عقوبات أمريكية على صادرات الحديد

الأوروبيون يتخوفون
dostor.org/2151020

يبقى الأوروبيون الذين كانوا يتخوفون، اليوم، من ضرائب أمريكية محتملة على صادراتهم من الحديد والألومنيوم، مستعدين للرد مؤكدين أنهم يريدون تجنب حرب تجارية مع دونالد ترامب.

ونهاية مارس منح الرئيس الأمريكي، الاتحاد الأوروبي إعفاء استثنائيا من هذه الضرائب بمستوى 25% على الحديد و10% على الألومنيوم، لكن مهلة الإعفاء تنتهى الثلاثاء وقد لا تجدد.

ومن المتوقع أن تتباحث المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم مع وزير التجارة الأمريكى ويلبور روس، لكن دون أمل كبير فى انتزاع الإعفاء النهائى الذى يطالب به الاتحاد الأوروبى منذ أسابيع.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مرجريتيس سخيناس، خلال المؤتمر الصحفى اليومي، إن الاتصالات تمت على كل المستويات، وأضاف: "إننا نتحلى بالصبر لكننا أيضا مستعدون".

وذكر مصدر أوروبى أنه من المتوقع أن يتخذ الرئيس ترامب قرارا حول مصير الأوروبيين - فى اللحظة الأخيرة، أى ليل الاثنين الثلاثاء – مضيفا: "المباحثات جارية وننتظر".

واستفاد شركاء لواشنطن - بينهم كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبى - من إعفاءات من هذه الضرائب لكن لتجديدها يطالب الأمريكيون بتنازلات فى المجال التجارى، فقد حصلت واشنطن من كوريا الجنوبية على خفض لصادراتها من الحديد إلى الولايات المتحدة، وانفتاح أكبر لسوقها أمام الشركات الأمريكية لصناعة السيارات.

والأسبوع الماضى أكد لارى كودلو المستشار الاقتصادى الرئيسى لترامب: "إحدى المشاكل التى تبرز هى التعامل المنصف فى قطاع السيارات، ونود أن نرى بعض التنازلات من أوروبا"، لكن الأوروبيين يذكرون بأنه لا نية لديهم ببدء مباحثات مع واشنطن، طالما لم يحصلوا أولا على إعفاء نهائي، ويعتبرون أن الصين هى أول منتج للحديد فى العالم وغالبا ما تتهم بدعم صناعتها بشكل كبير.

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