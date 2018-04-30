وزير الإسكان يفجّر مفاجأة عن أزمة سيول القاهرة الجديدة

فجّر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الأمطار والسيول التي ضربت القاهرة الجديدة الأسبوع الماضي، وخلّفت العديد من الأزمات في التجمع الخامس لازالت بقاياها حتى الآن.



وقال مدبولي، في تصريحات صحفية بمقر غرفة العمليات المركزية للحكومة، مساء الإثنين، إن هناك 19 محطة رفع بمدينة القاهرة الجديدة تم تدشينها منذ 20 عامًا ولم تخضع للصيانة.



أضاف: أن إزالة آثار السيول في القاهرة الجديدة استغرق من 24 - 30 ساعة، لافتًا إلى أن هناك 6 شركات مقاولات تعمل حاليًا على إنشاء غرف حجز وتصريف مياه الأمطار والسيول لحين الانتهاء من الحل الدائم لتطوير وصيانة شبكات الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، مشددًا على أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، كان يطمأن بصفة دورية على الأوضاع في القاهرة الجديدة وقت أزمة السيول الأخيرة.



اختتم وزير الإسكان تصريحاته بأن السيول التى غمرت التجمع كانت أوّل مرة تهطل بهذه الكمية، موضحًا أن تصميم الشبكات في المدينة تم وفق محددات معينة.