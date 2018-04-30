القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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الإثنين 30/أبريل/2018 - 06:36 م

انطلاق أعمال المجموعة الرباعية حول ليبيا بالجامعة العربية

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
أ ش أ
dostor.org/2151005

انطلقت، مساء الإثنين، بمقرالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا التي تضم الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحادين الإفريقي والأوروبي.

يشارك في الاجتماع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية وفدريكا موجريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وغسان سلامة، الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، وبيير بويويا رئيس بوروندي الأسبق الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى مالي والساحل.

يأتي الاجتماع في سياق التزام الجامعة والاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة بمواصلة تعاونها والتنسيق الوثيق القائم فيما بينها دعمًا للعمليةالسياسية في ليبيا ومن أجل مرافقة الليبيين للوصول إلي اتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة بموجب الاتفاق السياسي الليبي الموقّع في مدينة الصخيرات المغربية.

ويبحث الاجتماع آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية منذ انعقاد الاجتماع الأخير للمجموعة في نيويورك في سبتمبر الماضي.

كما يستعرض المشاركون التقدم المحرز في سبيل تنفيذ خطة العمل التيأطلقتها الأمم المتحدة لحلحلة العملية السياسية والتي تتأسس على التنفيذالتوافقي للنقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات، وعقد ملتقى وطني جامعيساهم في دفع الوحدة والمصالحة الوطنية بين الليبيين، وتنظيم استفتاءدستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية.

ويسعى المشاركون للاتفاق على جملة من الخطوات المشتركة التيتهدف إلى تشجيع الأطراف الليبية على تحمل مسئولياتها والمضي قدمًا في مسار استكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد، بما في ذلك في مجال مساندة ومراقبة العملية الانتخابية المرتقبة، استجابة لأي طلب يمكن أن تتلقاهمن السلطات الليبية.

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