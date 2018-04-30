القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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الإثنين 30/أبريل/2018 - 06:25 م

الداخلية الألمانية تعتزم قبول أسر اللاجئين

الداخلية الألمانية
الداخلية الألمانية
dostor.org/2150995

تعتزم وزارة الداخلية الألمانية قبول أسر بأكملها كلاجئين في ألمانيا ضمن برنامج إعادة توطين 10200 لاجئ، وذلك في حالة الشك بشأن احتمال طلب أحدهم استقدام ذويه فيما بعد.

وقال وكيل وزارة الداخلية في البرلمان، شتيفان ماير، في خطاب للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الذي يضم حزبه المسيحي الاجتماعي والحزب المسيحي الديمقراطي، إن هذه الخطوة ستؤدي إلى عدم طرح أسئلة بشأن لم الشمل أصلًا.

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الاثنين، على خطاب ماير الذي أرسله لكتلته البرلمانية بهذا الشأن، الجمعة الماضية.

واقترح ماير في خطابه "قبول جميع أفراد الأسرة ضمن اللاجئين في إطار برنامج إعادة التوطين" مع حساب جميع أفراد الأسرة ضمن حصة ألمانيا من البرنامج، وهو ما يستبعد اضطرار السلطات في ألمانيا لقبول طلبات لم شمل أهالي هؤلاء اللاجئين فيما بعد ويخفض بذلك عدد اللاجئين الجدد الذين تأويهم ألمانيا، وهو ما يسعى إليه الحزب البافاري الذي ينتمي إليه ماير.

وكان وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، الرئيس السابق للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، أعلن مؤخرًا أن ألمانيا ستقبل 4600 لاجئ خلال العام الجاري، بالإضافة إلى 5600 لاجئ عام 2019، ضمن مشاركة ألمانيا في برنامج أوروبي لإعادة التوطين والذي تسعى أوروبا من خلاله لقبول 50 ألف شخص في أوروبا بحلول عام 2019.

وسيتم اختيار هؤلاء اللاجئين ضمن برنامج متعدد المراحل، حسبما أوضح ماير في خطابه للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي، وستتعاون وزارة الداخلية في المرحلة الأولى مع الولايات بتحديد معايير لاختيار هؤلاء اللاجئين، من بينها الدول القادم منها اللاجئون ثم ستقترح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأشخاص الواجب قبولهم في إطار البرنامج، وسيراعى في هذه المعايير من الذي ينطبق عليه وصف لاجئ ومن هو الأكثر حاجة للحماية مثل القُصر أو ضحايا التعذيب، ومن لا يستطيع البقاء في البلد المقيم به بالفعل ولا العودة لوطنه الأصلي.

كما سيراعى في اختيار هؤلاء اللاجئين مدى ارتباطهم بألمانيا ومدى إجادتهم للغة الألمانية، قبل أن تتخذ الهيئة الألمانية للهجرة واللاجئين القرار الأخير بعد العودة للهيئات الألمانية المعنية بالجوانب الأمنية.

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