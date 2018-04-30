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الإثنين 30/أبريل/2018 - 06:24 م

تجديد حبس رئيس تحرير موقع مصر العربية 15 يومًا

عادل صبري
عادل صبري
متابعات
dostor.org/2150992

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكتروني، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان، والتحريض على التظاهر وإذاعة أخبار كاذبة.

وكانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أكدت أن عادل صبري 56 عامًا، يدير موقعًا إلكترونيًا تحت مسمى موقع مصر العربية الإلكتروني دون ترخيص بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات استهدف الموقع المشار إليه الكائن بدائرة قسم شرطة الدقي في الجيزة، وألقي القبض على المذكور، بتهم إدارة الموقع بالمخالفة للقانون الخاص بتنظيم الاتصالات ورفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" دون ترخيص من خلال إحدى الشركات، ومخالفة القانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، وإدارة المنشأة محل الفحص دون ترخيص وتم التحفظ على مقر الشركة وداخلها 38 جهاز حاسب آلي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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