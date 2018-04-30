التحالف الدولي يعلن انتهاء العمليات الأساسية ضد داعش في العراق

محافظ بنى سويف يكرم عدد من أسر الشهداء والأمهات المثاليات

كرم المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، عددًا من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة والأمهات المثاليات وأسر الأيتام من أبناء المحافظة، وبعض العاملين بجمعية الشابات المسلمات تقديرًا ...