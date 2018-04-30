الإثنين 30/أبريل/2018 - 06:23 م
التحالف الدولي يعلن انتهاء العمليات الأساسية ضد داعش في العراق
dostor.org/2150989
أعلن التحالف الدولي، بحسب قناة «سكاي نيوز عربي»، انتهاء العمليات العسكرية الأساسية ضد تنظيم داعش في العراق.
سنوافيكم بالتفاصيل
أعلن التحالف الدولي، بحسب قناة «سكاي نيوز عربي»، انتهاء العمليات العسكرية الأساسية ضد تنظيم داعش في العراق.
سنوافيكم بالتفاصيل
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