مسئول كويتي: نرغب في حل الأزمة مع الفلبين بشكل يرضي الطرفين

أعلن مسئول كويتي، اليوم الاثنين، أن بلاده ترغب في التوصل لحل الأزمة مع الفيلبين بشكل يرضي الطرفين، غداة إعلان الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي حظرًا دائمًا على سفر عمّال بلاده إلى الكويت.



وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، السفير ناصر الصبيح، للصحفيين، "هناك جزء كبير من سوء الفهم والتضخيم والمبالغة لبعض الأحداث البسيطة أو الفردية".



وأضاف الصبيح: "كان لنا وقفة جادة لكننا لا نؤمن بالتصعيد وإنما بالتواصل المباشر لحل أي مشكلة"، مؤكدًا أن هناك إمكانية "لحل المشكلة بشكل يرضي الطرفين".



وخلال جلسة لمجلس الوزراء، أكدت الحكومة الكويتية رفضها "التعدي على سيادتها وقوانينها"، لكنها أشارت إلى أنه سيتم اتخاذ "الإجراءات اللازمة انطلاقًا من الحرص على العلاقات بين البلدين"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.



وقررت الحكومة تشكيل وفد برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية وزارات الداخلية والخارجية والصحة والتجارة "لاستطلاع التعاون مع الدول الصديقة للتوصل لأفضل الحلول لاستقدام العمالة المنزلية".



وفرض دوتيرتي، في فبراير الماضي، حظرًا جزئيًا على سفر العمال من بلاده إلى الكويت بعد مقتل عاملة منزلية فلبينية عثر على جثتها في ثلاجة.



وتعمّقت الأزمة بعدما أمرت السلطات الكويتية، الأسبوع الماضي، سفير مانيلا بالمغادرة على خلفية تسجيلات مصورة أظهرت موظفين في السفارة الفيليبينية يساعدون العمال على الهروب من أرباب عمل يعتقد أنهم يسيئون معاملتهم.



وانخرط البلدان في مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق حول العمالة أشار مسئولون فلبينيون إلى أنه قد يؤدي إلى رفع الحظر.



واعتذرت الفلبين، الأسبوع الماضي، على التسجيلات المصورة، لكن السلطات الكويتية أعلنت أنها ستطرد سفير مانيلا وتستدعي سفيرها من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.



ويعمل نحو 262 ألف فلبيني في الكويت، حوالى 60% منهم في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية في مانيلا، بينما يعمل أكثر من مليوني فلبيني في دول الخليج.



وردًا على خطوة الطرد الكويتية، أعلن دوتيرتي، أمس الأحد، أن الحظر على سفر العمالة سيكون دائمًا، موضحًا: "لن تكون هناك عمليات توظيف خصوصًا للعمالة المنزلية".



وكان دوتيرتي اتهم، في فبراير الماضي، أرباب العمل في الكويت باغتصاب عاملات فلبينيات بانتظام وإرغامهن على العمل 21 ساعة يوميًا، وتقديم بقايا الطعام لهن.



وأكد الصبيح، اليوم الاثنين، أن الكويت تنتظر تسليم موظفي السفارة الذين تورطوا بتهريب العمال.



وكان سفير الفلبين في الكويت ريناتو بيدرو اوفيلا قال، السبت الماضي، لوكالة "فرانس برس"، أنه سيعود إلى بلاده، صباح الأربعاء، مؤكدًا أن سفارته لا تنوي تسليم "أسماء الدبلوماسيين الذين تشتبه الخارجية الكويتية في تورطهم في عمليات إنقاذ خادمات معتدى عليهن من بيوت مخدوميهم".

