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الإثنين 30/أبريل/2018 - 07:51 م

بالصور.. «ولي نجريج» محمد صلاح يزيّن مولد «أبو الحجاج الأقصري»

محمد صلاح
محمد صلاح
هدي الامير
dostor.org/2150977

رفع المحتفلون في مولد «العارف بالله الشيخ أبو الحجاج الأقصري»، اليوم الإثنين، خلال مراسم دورة المولد لافتة كبيرة تحمل صورة محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي مكتوب عليها «فخر العرب».

وكانت عشرات الآلاف من أهالي الأقصر احتفلوا بمولد «القطب الكبير والعارف بالله سيدي أبو الحجاج الأقصري» وسط أجواء احتفالية شعبية دينية مميزة بحضور محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي عميد عائلة الحجاجية، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة ورجال الأزهر والأوقاف والكنيسة وعدد من أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى محبي ومريدي أبو الحجاج الأقصري وأتباع الطرق الصوفية.

وخلال الاحتفالية حث كبير العائلة الحجاجية في كلمته على التحلي بأخلاق أولياء الله الصالحين ونهج طريقهم، مشيرا إلى المكانة العظيمة التي اختص الله بها أولياؤه الصالحين.


بالصور.. «ولي نجريج» محمد صلاح يزيّن مولد «أبو الحجاج الأقصري»
بالصور.. «ولي نجريج» محمد صلاح يزيّن مولد «أبو الحجاج الأقصري»
بالصور.. «ولي نجريج» محمد صلاح يزيّن مولد «أبو الحجاج الأقصري»
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