«السيسي» يصل إلى الإسكندرية لإطلاق مبادرة «العودة للجذور»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيراه اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس والقبرصي نيكوس أناستاسيادس، إلى مدينة الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، لإطلاق مبادرة «العودة للجذور».



وتهدف هذه المبادرة إلى توثيق العلاقات بين مصر واليونان وقبرص وإحياء السياحة التاريخية للجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر سابقًا، وذلك كرسالة مودة وروح طيبة من جانب مصر تجاه كل من عاش على أرضها وترك أثرا أو إرثا إنسانيا.



كما تهدف المبادرة إلى تنظيم زيارات لليونانيين والقبارصة إلى المناطق التي عاشوا فيها، وربط الأجيال الجديدة من اليونان وقبرص، الذين عاش أجدادهم في مصر، بالحضارة المصرية.



ومبادرة «إحياء الجذور» أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى قبرص في نوفمبر من العام الماضي 2017، وتهدف إلى إقامة فعاليات على مدار أسبوع تحت عنوان «إحياء الجذور»، وتعد المبادرة الأولى من نوعها التي تهدف إلى تنظيم احتفالية للجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر في الماضي.

