تأجيل إعادة محاكمة مرسي بـ«اقتحام الحدود الشرقية»

أجَّلت الدائرة 11 إرهاب في محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام الحدود الشرقية»، والمعروفة سابقًا بـ«اقتحام السجون»، لجلسة 13 مايو المقبل لاستكمال سماع الشهود.

المتهمون في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر من حركة «حماس» الفلسطينية و«حزب الله» اللبناني، على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.

