استفتاء: مادورو يفوز بالانتخابات الرئاسية الفنزويلية بنسبة 71%

كشفت دراسة استقصائية أجرتها منظمة إنترلانس لاستطلاع الرأي بفنزويلا، التي تم الإعلان عن نتائجها، أمس الأحد، أن 71% من المشاركين فى الاستفتاء، يرشحون فوز الرئيس الحالي لفنزويلا في الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن الانتماء أو التعاطف السياسي لديهم.



فيما نجح المعرض الرئاسي هنرى فالكون، المنتمي إلى التيار المعارض، فى حصد 28%من أصوات المشاركين فى الدراسة، ممن أكدوا على الفوز المحتمل لمرشحهم الرئاسي، وأكد 16٪ ممن أجريت معهم المقابلات إن خافيير بيرتوتشي، هو الأمل الحقيقي فى التغيير، منوهين أنه سيفوز في الانتخابات بشكل حتمي غير قابل للنقاش، في حين أن 5٪ رفضوا المشاركة فى الاستفتاء.



يُشار إلى أنه من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، فى 20 مايو القادم، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادى بالبلاد إلى أسوء عصوره، فضلًا عن تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد على المستوى الإقليمي والدولى.



