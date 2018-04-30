مقتل 4 وإصابة آخرين تجمدوا بسبب برودة الطقس في جبال الألب

أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم الإثنين، وفاة 4 أفراد فيما يعاني آخرون من ظروف صحية سيئة، جراء تعرضهم لطقس سيئ خلال رحلة لهم بجبال الألب.



وقال شرطة كانتون فالي في سويسرا في بيان اليوم، إن 4 أشخاص لقو حتفهم في جبال الألب السويسرية اليوم، فيما يعاني خمسة آخرين من إصابات بالغة بعد أن أجبرهم سوء الأحوال الجوية على قضاء ليلة في الهواء الطلق في منطقة بيني دأرّا.



وأوضحت قناة «يورو نيوز»، أن رجال الإنقاذ عثروا على 14 شخصا، يعاني بعضهم من انخفاض حرارة الجسم، بينما توفي آخر على الأرجح نتيجة للسقوط من على أحد المرتفعات، ونقلوا بالمروحية إلى المستشفيات لكن ثلاثة آخرين لقوا حتفهم خلال تلقيهم العلاج.



وقال البيان: إن المتنزهين كانوا إيطاليين وفرنسيين وألمانيين.

