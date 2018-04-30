ماكرون يجرى مباحثات هاتفية مع نتنياهو وبوتين وميركل

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإطلاعه على المبادرات الجارية؛ للتوصل لاتفاق موسع لمراقبة النشاط النووي، والباليستي، والإقليمي لإيران.



وأجرى ماكرون، اليوم الاثنين، اتصالًا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين أكد خلاله الجانبان على رغبتهما في الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.



وأعرب ماكرون عن رغبته في فتح نقاش حول مراقبة النشاط النووي لإيران لفترة ما بعد عام 2025، وأيضًا بشأن برنامجها الباليستي والوضع في سوريا واليمن، وذلك بالتنسيق الوثيق مع روسيا وأعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين الأخرين والقوى الأوروبية والإقليمي.



كما تحدث ماكرون، أول أمس السبت، مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأكد القادة الثلاثة أن اتفاق 2015 الذي يحدد إطار أنشطة طهران النووية في مقابل تخفيف العقوبات هو أفضل وسيلة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.



يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمهل الأوروبيين الموّقعين على الاتفاق النووي الإيراني حتى 12 مايو القادم، لتشديد بنود الاتفاق ملوّحًا بوقف إجراءات تخفيف العقوبات الأمريكية على طهران، فى حال عدم إحراز أي تقدم في هذا المسار.

