القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
09:33 ص

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين
05:03 ص

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية
04:29 ص

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني
02:30 ص

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي
11:10 م

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية
11:03 م

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب
08:29 م

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات
08:27 م

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي
08:25 م

على باب زنانيري.. مها بمحكمة الأسرة: طلقني بعد 45 يوم زواج بسبب «حب الشباب»
عالم
الإثنين 30/أبريل/2018 - 06:00 م

ماكرون يجرى مباحثات هاتفية مع نتنياهو وبوتين وميركل

ماكرون
ماكرون
أ ش أ
dostor.org/2150956

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإطلاعه على المبادرات الجارية؛ للتوصل لاتفاق موسع لمراقبة النشاط النووي، والباليستي، والإقليمي لإيران.

وأجرى ماكرون، اليوم الاثنين، اتصالًا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين أكد خلاله الجانبان على رغبتهما في الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

وأعرب ماكرون عن رغبته في فتح نقاش حول مراقبة النشاط النووي لإيران لفترة ما بعد عام 2025، وأيضًا بشأن برنامجها الباليستي والوضع في سوريا واليمن، وذلك بالتنسيق الوثيق مع روسيا وأعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين الأخرين والقوى الأوروبية والإقليمي.

كما تحدث ماكرون، أول أمس السبت، مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأكد القادة الثلاثة أن اتفاق 2015 الذي يحدد إطار أنشطة طهران النووية في مقابل تخفيف العقوبات هو أفضل وسيلة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمهل الأوروبيين الموّقعين على الاتفاق النووي الإيراني حتى 12 مايو القادم، لتشديد بنود الاتفاق ملوّحًا بوقف إجراءات تخفيف العقوبات الأمريكية على طهران، فى حال عدم إحراز أي تقدم في هذا المسار.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعات

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين

منذ حوالي 14 ساعة

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي

منذ حوالي 20 ساعة

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب

منذ حوالي 23 ساعة

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي

الآن

عاجل.. إسرائيل تغلق مجالها الجوي مع سوريا تحسبًا لضربات إيرانية

«مستقبل وطن» على صفيح ساخن: تلويح بالاستقالة رفضًا للإندماج

عاجل.. الإفراج عن ضحية «عُمرة المخدرات» سعدية عبدالسلام

رفع حالة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة استعدادًا لـ«العاصفة»

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

عاجل.. مقتل زعيم مجلس شورى ثوار بنغازي

بالفيديو.. لحظة دهس سائحتين ووفاة إحداهما بالغردقة

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

ألبومات الصور

وقفة تضامنية مع الطبيب محمد حسن أمام نقابة الأطباء

مؤتمر صحفى بنقابة الأطباء تضامنًا مع الطبيب محمد حسن

«تعليم مطروح»: الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط

محافظ بنى سويف يكرم عدد من أسر الشهداء والأمهات المثاليات

نجم الساعة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

عاجل.. مقتل زعيم مجلس شورى ثوار بنغازي

بالفيديو.. لحظة دهس سائحتين ووفاة إحداهما بالغردقة

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

كشكول

طارق شوقي: المدرس هو العنصر الذهبي للتعليم

معاون وزير التعليم: نسعى لوضع نظام مبني على التساؤل والحوار

وزير التعليم:"التابلت" هدية الدولة والرئيس للطلاب..ونقول للسيسى "شكرا"

شوقي: تدريب معلمى رياض الأطفال علي نظام التعليم الجديد في الصيف

مستشار وزير التعليم: ندرس عمل نظام لتطوير المرحلتين الإعدادية والثانوية

الأمصار

اصابتان برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة وثالثة شرق خانيونس

أردوغان ونظيره الأوزبكستاني يبحثان سبل التعاون الثنائي بين البلدين

الخارجية الفلسطينية تعقد جلسة مشاورات سياسية مع بلجيكا

معاريف: مؤتمر نتنياهو يهدف لدعم انسحاب ترامب من الاتفاق النووي

التحالف الدولي: انتهاء العمليات العسكرية الأساسية ضد «داعش» في العراق

منوعات

«NVIDIA» تقدم تقنية غير مسبوقة لتعديل الصور

التخلي عن تناول اللحوم يمنع ثلث الوفيات المبكرة

5 خطوات بسيطة تطيل الحياة 10 سنوات

ولاد الكار

انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام.. 9 مايو

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads