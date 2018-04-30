رئيس مصلحة الجمارك يطير إلى السعودية

غادر مطار القاهرة الدولي، فى الخامسة والنصف من مساء الإثنين، الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، متوجهًا إلى الرياض، لحضور الدورة الـ16 للجنة «المصرية - السعودية» المشتركة، المقرر عقدها خلال الفترة من 1 - 3 مايو 2018.



ومن المقرر أن تناقش اللجنة المصرية السعودية المشتركة خلال اجتماعاتها أوجه التعاون والتنسيق بين مصر والمملكة في الشئون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والأمنية والعلمية والسياحية وغيرها من المجالات التي تخدم مصالح البلدين.



كما تبحث اللجنة سُبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك وزيادة حجم التبادل التجارى بين الجانبين كى يرقى لطموحات البلدين ويحقق آمال الشعبين الشقيقين.



ويتولى رئاسة اللجنة على المستوى الوزاري وزيرا التجارة والصناعة بالبلدين، كما يسبقها اجتماعات تحضيرية للجنة على مستوى الخبراء وكبار المسئولين بالبلدين، وذلك طبقًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين القاهرة والرياض والخاصة بإنشاء تلك اللجنة.



وتعد وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المنوط بها تنظيم أعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة في المجالات كافة من حيث الإعداد والتحضير ومتابعة التوصيات التي تصدر عنها.



وتم عقد 15 اجتماعًا للجنة المصرية - السعودية المشتركة كان آخرها اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة المنعقدة خلال الفترة 6 - 7 أبريل 2016 بالقاهرة على هامش زيارة خادم الحرمين للقاهرة.



كما عقدت الدورة الرابعة عشرة خلال الفترة من 22 - 24 أبريل 2014 بالرياض، والدورة الثالثة عشرة للجنة تم عقدها خلال الفترة من 3 - 5 أكتوبر 2013 بالقاهرة، أما الدورة الثانية عشرة فقد تم عقدها خلال الفترة من 6 - 8 مايو 2008 بالرياض.



وقبيل مغادرته مطار القاهرة، تفقد رئيس مصلحة الجمارك سير وانتظام العمل بالصالات وعقد لقاءً مع قيادات العمل وبعض العاملين بجمارك المطار ووجّه بإعطاء التسهيلات والتيسير على الركاب وفقًا لنص القانون.