8 مايو.. أمسية شعرية لسليم العبدلي بالأعلى للثقافة

ينظم صالون ابن رشد، الذي يستضيفه المجلس الأعلى للثقافة، ندوة ثقافية لمناقشة ديوان «همس المرآة أسرار الجسد» للشاعر الدانمركي من أصل عراقي سليم العبدلي، الثلاثاء الموافق 8 مايو.



يناقش الديوان الشاعر أسامة جاد، والشاعر محمد الحمامصي، ويدير الأمسية الشاعر أحمد الجعفري.



قالوا عن الشاعر، ينفرد العبدلي في تعامله مع المدن والأمكنة، حيث يتعامل معها بالمخاطب، كالناس، يلقي عليهم الاسئلة الغاضبة، وكأنه يؤنس هذه الأماكن ويؤرخ البصمات التاريخية، وتمثل حالة رصد معرفي لهذه المدن، إما الحب، نجد أن مشاهد العويل وآثار الجراح عند العبدلي تذكرنا بما كتبه الشاعر صلاح جاهين في رباعياته عن الألم والصمت، الناقد والكاتب عمر شهريار.



وقال الشاعر والصحفي أحمد المريخي إن الاغتراب عند العبدلي لا ينطلق من الحنين، وإنما من نظرة تفحصية ناقمة، يترك لنا مفتاح دهشة لباب حياة، وجماليات النصوص تكمن في فلسفيتها، حتى أجد تقاربًا بين العبدلي والفيلسوف الفرنسي جبريل تارد.



يصور العبدلي قصائده بصور مقتبسة من الذاكرة وبشكل شفاف وجميل، ولكن بحضور مادي، فنظرة الحنين عنده بعيدة عن التأثر الافتعالي وإنما ذات تأثر تأملي، وفي قصائد الحب نجده عالي الشفافية رغم الفقدان الذي يعم القصائد، يعبر فيه عن سيرة حياة أو رحلة يسجلها في لوحة كفنان تشكيلي، الشاعر والناقد أسامة جاد.



يسعى العبدلي في مشروعه إلى تجريد قصيدة النثر، مما يمكن أن تتضمنه من جناس وتضاد وعناصر بلاغية قديمة، يسعى لإبراز القصيدة في شكل فني وكأنها لوحة فنية تتجرد من أي زائدة، وفي الوقت ذاته يبتعد عن استعمال لغة المجاز الدارج محاولًا عدم التكلف وتحميل القصيدة أي ثقل سوى المعنى الوجودي الذي تهدف في رسمه في كلماتها بدلًا من الألوان، هكذا قال الشاعر والصحفي محمد الحمامصي.



الكاتب في سطور:

• ولد في بغداد وعاش فيها سنين عمره الأولى (21 عامًا)، وترك الوطن معارضًا لنظامه ورافضًا لثقافته.

• انتهى به الأمر في الدنمارك، حيث أكمل دراسته الجامعية ثم دراسته العليا، وحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الطبيعية، وله اليوم 50 بحثًا علميًا نشرت في الدوريات المعتمدة عالميًا.

• عمل كباحث وكأستاذ في الجامعات الدنماركية والجامعات العالمية في ألمانيا وهولندا وأمريكا والصين.

• رافق مسيرته الأكاديمية اهتمامه الأدبي، وشارك في إصدار مجلتين ثقافتين تعنيان بالأدب العربي والإسكندنافي، ثم شارك في العمل المسرحي والفيلم والانطلوجيات الأدبية، وهنا نقل أكثر من ثلاثين من الكتاب من العربية الى الدنماركية وبالعكس.

• له 20 عنوانًا في المكتبة الدنماركية تضم بينها أعماله الذاتية، وترجمات لأعمال شعرية وقصصية وروائية وقصص للأطفال.

• أول من ترجم الشاعر الكبير أدونيس إلى الدنماركية.

• صدرت له في القاهرة مجموعتين شعرية: «الأمكنة مقابر الوقت»، و«من رائحة الفراق».