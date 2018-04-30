الأهلى يبحث ترتيبات مباراة الترجى

عقد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلى، اجتماعا اليوم، مع اللجنة المنظمة لمباراة الأهلي والترجي التونسي، والمحدد لها الجمعة المقبل على ستاد برج العرب، ضمن فعاليات دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال الأفريقى.



حضر الاجتماع ممثلو الشركة التي ستكون مسئولة عن بيع وتسليم تذاكر المباراة وتأمين اللقاء وفقًا للاشتراطات الأمنية، على أن يتم حجز التذاكر عن طريق نظام "الأون لاين".



ناقش مرجان خلال الاجتماع كافة الاستعدادات الخاصة بالمباراة، وعملية طرح التذاكر ودخول الإعلاميين والمصورين، والتذاكر المخصصة للفريق الضيف، والعمل على راحة الجميع، ليخرج التنظيم بالشكل الذي يليق بالأهلي ومكانته، وتطرق مدير الأهلي إلى كيفية التعاون مع رجال الداخلية وأمن النادي والشركة المنوطة بالتأمين، وتوضيح دور كل فرد.