محافظ الدقهلية: تحصين 196 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

قال محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، إنه تم حتى اليوم الإثنين تحصين 196 ألف رأس من الماشية والأغنام ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مؤكدًا استمرار حملات التحصين الوقائي بنطاق المحافظة.



وأكد المحافظ - في تصريح، عقب اطلاعه على تقرير مديرية الطب البيطري بشأن نتائج حملة التحصين التي يتم تنفيذها حاليًا لمدة شهر وتستهدف تغطية رؤوس الماشية على أرض المحافظةـ ضرورة المتابعة المستمرة لمزارع الدواجن وإعطاء التطعيمات والتحصينات اللازمة للماشية ومختلف أنواع مزارع الثروة الحيوانية لمكافحة أي أمراض قد تؤثر عليها أو على صحة المواطنين.



وشدد على استمرار مراقبة المزارع والأسواق وأماكن تجمع الماشية ومتابعة وجود أي حالات اشتباه وعقد ندوات توعية لأصحاب المزارع والمربين لتعريفهم بأهمية التحصينات والأمراض الوبائية.



من جانبه، أكد الدكتور عبدالمنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة استمرار عمل اللجان يوميا بمشاركة المعمل الفرعي لبحوث الحيوان والمجتمع المدني والإدارات الزراعية والأوقاف والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والقرى.

