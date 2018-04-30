القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
09:33 ص

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين
05:03 ص

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية
04:29 ص

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني
02:30 ص

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي
11:10 م

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية
11:03 م

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب
08:29 م

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات
08:27 م

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي
08:25 م

على باب زنانيري.. مها بمحكمة الأسرة: طلقني بعد 45 يوم زواج بسبب «حب الشباب»
الكرازة
الإثنين 30/أبريل/2018 - 05:46 م

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ السيسى بعيد العمال

السيسى
السيسى
ماريان رسمي
dostor.org/2150934

هنأ البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الشعب المصرى والرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة عيد العمال، غدا الثلاثاء 1 مايو.
وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الإثنين، إنه فى هذه المناسبة يتقدم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر إلى الشعب والرئيس عبدالفتاح السيسى بخالص التهنئة، راجيا من الله أن يحفظ مصر في مسيرتها للنمو والتقدم.

اقرأ أيضًا
منذ شهر

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر

منذ أقل من شهرين

رجل المعجزات.. احتفاء خاص بذكرى رحيل البابا كيرلس

منذ أقل من شهرين

البابا تواضروس يلقى عظته من كنيسة العذراء بالكاتدرائية.. اليوم

منذ أقل من شهرين

البابا تواضروس يكشف حقيقة بناء أول كنيسة في السعودية

الآن

عاجل.. إسرائيل تغلق مجالها الجوي مع سوريا تحسبًا لضربات إيرانية

«مستقبل وطن» على صفيح ساخن: تلويح بالاستقالة رفضًا للإندماج

عاجل.. الإفراج عن ضحية «عُمرة المخدرات» سعدية عبدالسلام

رفع حالة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة استعدادًا لـ«العاصفة»

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

عاجل.. مقتل زعيم مجلس شورى ثوار بنغازي

بالفيديو.. لحظة دهس سائحتين ووفاة إحداهما بالغردقة

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

ألبومات الصور

وقفة تضامنية مع الطبيب محمد حسن أمام نقابة الأطباء

مؤتمر صحفى بنقابة الأطباء تضامنًا مع الطبيب محمد حسن

«تعليم مطروح»: الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط

محافظ بنى سويف يكرم عدد من أسر الشهداء والأمهات المثاليات

نجم الساعة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

عاجل.. مقتل زعيم مجلس شورى ثوار بنغازي

بالفيديو.. لحظة دهس سائحتين ووفاة إحداهما بالغردقة

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

كشكول

طارق شوقي: المدرس هو العنصر الذهبي للتعليم

معاون وزير التعليم: نسعى لوضع نظام مبني على التساؤل والحوار

وزير التعليم:"التابلت" هدية الدولة والرئيس للطلاب..ونقول للسيسى "شكرا"

شوقي: تدريب معلمى رياض الأطفال علي نظام التعليم الجديد في الصيف

مستشار وزير التعليم: ندرس عمل نظام لتطوير المرحلتين الإعدادية والثانوية

الأمصار

اصابتان برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة وثالثة شرق خانيونس

أردوغان ونظيره الأوزبكستاني يبحثان سبل التعاون الثنائي بين البلدين

الخارجية الفلسطينية تعقد جلسة مشاورات سياسية مع بلجيكا

معاريف: مؤتمر نتنياهو يهدف لدعم انسحاب ترامب من الاتفاق النووي

التحالف الدولي: انتهاء العمليات العسكرية الأساسية ضد «داعش» في العراق

منوعات

«NVIDIA» تقدم تقنية غير مسبوقة لتعديل الصور

التخلي عن تناول اللحوم يمنع ثلث الوفيات المبكرة

5 خطوات بسيطة تطيل الحياة 10 سنوات

ولاد الكار

انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام.. 9 مايو

مقالات الرأي
مايكل عادل

​ كيف يكون لإبليس كنيسة؟!

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads