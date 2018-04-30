الإثنين 30/أبريل/2018 - 05:46 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ السيسى بعيد العمال
ماريان رسمي
dostor.org/2150934
هنأ البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الشعب المصرى والرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة عيد العمال، غدا الثلاثاء 1 مايو.
وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الإثنين، إنه فى هذه المناسبة يتقدم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر إلى الشعب والرئيس عبدالفتاح السيسى بخالص التهنئة، راجيا من الله أن يحفظ مصر في مسيرتها للنمو والتقدم.
وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الإثنين، إنه فى هذه المناسبة يتقدم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر إلى الشعب والرئيس عبدالفتاح السيسى بخالص التهنئة، راجيا من الله أن يحفظ مصر في مسيرتها للنمو والتقدم.