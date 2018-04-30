بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ السيسى بعيد العمال

هنأ البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الشعب المصرى والرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة عيد العمال، غدا الثلاثاء 1 مايو.

وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الإثنين، إنه فى هذه المناسبة يتقدم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر إلى الشعب والرئيس عبدالفتاح السيسى بخالص التهنئة، راجيا من الله أن يحفظ مصر في مسيرتها للنمو والتقدم.