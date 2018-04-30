المعركة الخطأ.. «اتحاد الكرة» ليس ملاكًا وصلاح ليس قديسًا

ثارت الدنيا ولم تقعد لمجرد ١٥ كلمة غرّد بها الفرعون المصرى محمد صلاح، معبرًا عن «استيائه الشديد» من الطريقة التى يتعامل بها مجلس إدارة اتحاد كرة القدم مع أزمة الرعاية الحاصلة بين اللاعب والاتحاد.

مَنْ المخطئ؟ وما حقوق وواجبات الطرفين تجاه الآخر؟ وكيف يتعامل نجوم العالم فى مثل هذه المواقف؟.. هذه التساؤلات تطرح «الدستور» إجاباتها، إلى جوار مجموعة رسائل إلى النجم المصرى فى أول اختبار له من هذا النوع.



الملك أخطأ فى تجييش الجمهور والبحث عن مكاسبه فقط.. و«الجبلاية» لم يوّفق فى عدم الاتفاق المسبق مع اللاعب

بعاطفة جياشة ارتفع صوت الملايين من المصريين دعمًا وحبًا لصانع السعادة وحامل آمالهم، محمد صلاح، الذى تحول بين عشية وضُحاها إلى المثل والقدوة، التى لا يُقبل بأى حال من الأحوال الاقتراب منها أو مسّها بسوء.

لكن بعيدًا عن العاطفة وبحسابات المنطق، فإننا أمام صراع بين طرفين يتنازعان على الأموال وحصد المكاسب، ومن حقهما البحث عن تحقيق أكبر عائد ممكن دون المساس بالآخر.. لكن السؤال الذى يستوجب طرحه هنا: هل وضع كل منهما الآخر فى اعتباره عندما بحث عن حقوقه؟.

طريقة إدارة الأزمة هنا وهناك وحالة التراشق المتبادلة فى العلن تقول إن الإجابة لا.

اتحاد كرة القدم يمتلك سلعة ثمينة، وهى منتخب الفراعنة الأول بما يضمه من نجوم وأسماء جماهيرية عملاقة، ويحق له استخدامها فى عملية الدعاية والتسويق لتحقيق أعلى ربح ممكن، ومحمد صلاح جزء من تلك السلعة التى من المفترض أن تحقق أكبر مكاسب ممكنة لصالح الاتحاد الذى هو ملكية عامة للبلد.

فى المقابل، فإن محمد صلاح، الذى نال جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى مؤخرًا، لم يعد ذلك اللاعب العادى، بل تحول إلى سلعة يُحاط بها الرعاة من كل الاتجاهات، ومن حقه أيضًا أن يبحث عن مكاسبه الشخصية وزيادة ثروته التى منحه الله إياها، سواء لاجتهاده وتعبه أو غيرهما من المسببات التى دعمته فى الوصول إلى ما يعيشه اليوم، بما فيها اتحاد الدولة وناديها المقاولون العرب، لكنه فى التوقيت ذاته مُطالب بأن يضع مصالح اتحاد بلاده صوب عينيه وألا يصل إلى مرحلة الصراع الصفرى وتجييش الجماهير ضد الجميع.

يعرف صلاح، كما شرح له وكيله، أن أى صدام محتمل مع «الجبلاية» سيكون هو الفائز به، وأن أى قول ينطق به هو الحق بعينه دون نقاش أو تحاور، وأن أى طلب سيرفعه لن يجد عائقًا، فهو يمتلك السلاح الأقوى فى المعركة الراهنة وهو الجمهور.

ترعى شركة الملابس العالمية «نايكى» النجم كريستيانو رونالدو، لكنها لم تحرمه من تصدر إعلانات فريقه «ريال مدريد» الذى يرتدى زى الشركة المنافسة «أديداس»، لكن الفارق الوحيد بين الحالتين أن منظومتى رونالدو ومدريد الاحترافيتين تتفقان على كل تفاصيل الصورة والأغلفة التى يكون رونالدو بطلًا لها، خلاف ما حدث مع صلاح، الذى وجد صورته منفردة على الطائرة إلى جوار إعلان الشركة المنافسة للشركة الراعية له.

الفارق أن رونالدو لديه من الاحترافية وفن إدارة النجومية ما يمنحه القدرة على الجمع بين أكبر شركتين متنافستين فى عالم ملابس كرة القدم، لديه من الذكاء ما جعله يضع الراعى الخاص به «نايكى» حذاء فى قدمه، ويُبقى على راعى فريقه «أديداس» بأعلى الجسد، بينما لا يزال صلاح فى سنة أولى نجومية، ولا يمتلك سوى شخص واحد يفكر له ويحركه كيفما يشاء، ولله الحمد أنه يحركه هكذا خارج المستطيل الأخضر فحسب، وندعو الله ألا يمتد الأمر إلى داخله.

الأزمة ببساطة كان حلها فى اتفاق مسبق بين صلاح ومسئولى الجبلاية على حجم ووضع وشكل الصورة الموضوعة على الطائرة، بما لا يضر مصالحه ومكاسبه الشخصية، لكن فى التوقيت ذاته هل راعى صلاح حقوق الجبلاية عندما استخدم «تيشيرت الفراعنة» فى إحدى الحملات الإعلانية ولو لم يتربح بشكل شخصى من ورائها؟.. لا لم يفعل، وهذا الأمر يعكس تجاهله حقًا أصيلًا هو ملك الشركة الراعية للمنتخب الوطنى، فهل يستطيع صلاح استخدام تيشيرت ناديه «ليفربول» فى أى دعاية إعلانية دون العودة إلى إدارة الفريق وحصولها على حقها من تلك الإعلانات؟

خلاصة القول إننا أمام اتحاد يبحث عن مصلحة عامة، ومحاولة إجباره على التخلى عن تعاقداته لأجل أن يتربح أحد أفراد المنظومة، ولو كان صلاح ذاته، فهو أمر غير مقبول، أما الضغط فى اتجاه دفع الجبلاية تجاه إيجاد مخرج يضع فى حساباته المصالح الشخصية لصلاح فهو الطرح المنطقى والعقلانى الذى يجب أن يُغلبه صلاح نفسه قبلنا جميعًا.

من حق صلاح أن يدافع عن حقوقه كاملة، من حقه البحث عن تضخيم ثروته، لكن فى الجهة الأخرى اتحاد بلد يرعى أندية ومراكز شباب تضم الملايين وتحتاج إلى مليارات كثيرة كى تتطور المنظومة وتُنتج لنا الكثير من النجوم، ومن حقها على صلاح أن يكون جزءًا رئيسيًا فى عملية التربح التى يسعى إليها اتحاد اللعبة فى نفس التوقيت الذى يُطالب فيه بحقوقه.



تجاهل الاتصالات وغياب الحلول ورسائل الوكيل.. مَنْ أشعل الفتنة فى بيتنا؟

فى تغريدته الأخيرة، اعتبر صلاح أن ما يقوم به مسئولو «الجبلاية» إهانة كبيرة له، وكانت هذه الكلمات السر الحقيقى وراء انفجار الجماهير المصرية ضد الاتحاد، لكن هناك عدة تساؤلات يجب أن نتوجه بها إلى صلاح للتعرف على حقيقة الإهانة التى تعرض لها، التى لا يمكن لأى شخص فى مصر أن يقبلها بعيدًا عن حالة التألق الكبيرة التى يعيشها الفرعون.

هل تلقيت عشرات الاتصالات من قِبل مسئولى الجبلاية ولم ترد أم لا؟

إذا كانت الإجابة بـ«نعم»، كما علمنا من مسئولى الجبلاية، فما الحلول التى تنتظرها وأنت لا ترد على الاتصالات؟

هل تعلم فحوى رسالة وكيلك، رامى عباس، التى حوت اتهامات وتهديدات لشخص أبوريدة؟

هل تقبل إهانة رأس المنظومة الكروية فى إطار الدفاع عن مصالحك المالية؟

مؤكد أن خروج صلاح وإجابته عن تلك التساؤلات سيكشفان الحقيقة كاملة، وسيتبين لنا من الذى تعرض للإهانة بالفعل، خاصة أن المهندس هانى أبوريدة اقترح منذ بداية الأزمة تغيير شكل ووضع صورة صلاح على الطائرة، بتصغير حجمها ووضعها بين جميع اللاعبين، بما يلغى ظهور صلاح كبطل الفريق.

هل يعلم صلاح بمقترح وحل أبوريدة؟، أم أن الحل لم يعجبه فى الأساس؟

وإذا كان الحل لا يعجبه، فهل يريد صلاح أن نُزيل صورته تمامًا من الدعاية الإعلانية ويقبل أننا نصرخ ونثور ونهلل طوال الوقت بأننا منتخب صلاح؟!

إذا كان صلاح يعلم بحل ومقترح أبوريدة، ويتجاهل الأمر فهو مخطئ كل الخطأ ويستوجب عليه الاقتداء بـ«رونالدو» الذى لا يمانع فى الظهور بطلًا فى كل الأغلفة والدعايا المدريدية، رغم تعارض ملابس فريقه مع الشركة الراعية له.

كما أنه مُطالب بضرورة تقريب وجهات النظر مع «الجبلاية» وعدم الخضوع بشكل كامل لشروط الرعاة، فلديه ما يكفى من رصيد النجومية والتألق ما يمنحه القدرة على تحقيق التوازن بين مصالحه ومصالح اتحاد وطنه.

من كل المعطيات التى أمامنا يبدو أن «الجبلاية» لم يتوانَ عن الاتصال بالفرعون، بل والمؤكد أن تواجد مجدى عبدالغنى فى حفل تتويج صلاح بجائزة أفضل لاعب بالبريميرليج قبل أسبوع كان إحدى أدوات التواصل التى استعان بها مسئولو اتحاد الكرة لتقريب وجهات النظر التى لا يقتنع بها الفرعون.

ورغم وجود كثير من المؤشرات التى تؤكد أن «الجبلاية» حاول مرات عديدة الوصول إلى الفرعون، والحديث معه حول الحلول المقترحة، إلا أننا سنفترض معًا أنه لم يبادره أحد بالاتصال، أليس من حقنا عليك نحن المصريين أن تسعى بشخصك لإيجاد مخارج تحافظ بها أولًا على أرباح بلادك من ورائك؟.. ألم يكن بوسعك التنازل قليلًا ومحاولة الضغط على الراعى الخاص بك لتحقيق بعض التقارب المطلوب كما كان يفعل الأهلى مع اتحاد الكرة فى أزمة تضارب الرعاة ببطولة الكأس؟

سيرتكب صلاح جريمة كبرى فى حق نفسه إذا أصر على إزالة صورته تمامًا من الصورة التى تجمعه إلى جوار لاعبى المنتخب، وسيكون مسئولو «الجبلاية» مقصرين فى حقوقنا إذا خضعوا تمامًا ولم يستغلوا نجمًا بحجم صلاح فى تحقيق مزايا ينتفع من ورائها الجميع، ولن يغفر التاريخ للفرعون.

إذا كنت تريد أن تبقى فى ذاكرة التاريخ رمزًا لـ«منتخب صلاح» فمن غير المعقول أن يكون حجمك فى الصورة يماثل حجم حمادة طلبة وعمرو جمال، ولا يمكن أن تقارن الفوائد التى نؤتيها من خلفك بغيرك، ولا شك أن تضحياتك ستختلف عن الجميع.

ألا تعلم يا صديقى أن ليونيل ميسى ظل سنوات طويلة يدفع رواتب الجهاز الفنى للمنتخبات الوطنية فى بلده الأرجنتين، بما فيها الفريق الأول، بالإضافة إلى رواتب موظفى وعمال اتحاد كرة القدم؟

ألا تعلم أنه فعل ذلك مع البلد الذى ظلمه ولم يقدم له شيئًا سوى المرض، الذى تركه كى يتخلص منه ويصنع الإعجاز فى أوروبا، ثم يرفض بعدها أن يمثل أى لون غير علم بلاده؟

لا نطالبك بالتنازل عن حقوقك، نقولها ونكررها، لكن نجاحك فى تجييش الكتائب واستغلال حالة العاطفة الكبيرة التى تجمعنا حول حبك ودعمك، لا تعنى أبدًا أن تتجاهل فى اعتباراتك المستقبلية حقوق رعاة منتخبك، فحبك ومكانتك فى القلوب لم ولن تصنعها أى مليارات.

صلاح النجم الكبير ما كان يجب أن تشغله أزمة الرعاية فى هذا التوقيت الصعب من الموسم، ومَنْ وقف وراء انفجار الأزمة بهذه الطريقة، سواء كان وكيله أو مسئولى الجبلاية، فهو آثم فى حق اللاعب وفى حقنا جميعًا.

لم أتفق مع الجبلاية فى أى شىء من قبل، قدمت هنا فى «الدستور» ٧ حلقات تحت عنوان «طريق الكرة المصرية إلى العالمية»، فحواها أننا أمام مجلس هاوٍ يُحاوطه الفساد من كل الاتجاهات، لكن الحديث اليوم عن حق دولة يصطدم بنجم تقترب مكانته فى القلوب إلى القدسية، ما ينبغى أن يغلب فيه سوى صوت العقل لا القلب.