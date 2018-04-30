القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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الإثنين 30/أبريل/2018 - 05:43 م

انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام.. 9 مايو

انطلاق مؤتمر القاهرة
حمدين حجاج
dostor.org/2150928

يُطلق منتدى المحررين المصريين، خلال أيام، فعاليات مؤتمر القاهرة للإعلام، لمناقشة التغييرات الحادة التي طرأت على الإعلام والصحافة في العصر الرقمي، في محاولة لمواكبة المستجدات وطرح سبل لجذب الجمهور مرة أخرى، الذي تحول إلى متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات التي تحقق النجاح في المستقبل.

ويركز المؤتمر بشكل خاص على الدور الذي يمكن أن تلعبه كليات الإعلام في الجامعات، في مستقبل صناعة الإعلام، ويناقش أيضًا مستقبل الصحافة الأدبية.

ينعقد المؤتمر يومي 8 و9 مايو المقبل، في حرم التحرير الجامعي التاريخي التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويضم عدة جلسات يشارك فيها عدد كبير من الخبراء والممارسين في مصر والمنطقة العربية والنرويج، بينهم إيسبن إيجل هانسن، رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لجريدة «أفتنبوستن» النرويجية، والذي سيقدم دراسة حالة للتعلم من تحول الجريدة النرويجية إلى كل من صحيفة وقائد رقمي، بجانب أيضًا أرني جنسن، أمين عام رابطة المحررين النرويجيين.

ويشارك في المؤتمر الإعلامية جيزال خوري، مقدمة برنامج "المشهد" بقناة BBC عربي، وسميرة إبراهيم بن رجب، المبعوث الخاص للديوان الملكي البحريني ووزيرة الإعلام سابقًا، وإليزابيث أيدي، أستاذ الصحافة ومدير المركز الصحفي والإعلامي بجامعة أوسلو ميتروبوليتان بالنرويج، وشريف عبد النور، رئيس قسم الصحافة في جامعة البلمند بلبنان، ونائلة حمدي، مدير الدراسات العليا بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفراس أطرقجي، رئيس قسم الصحافة والإعلام بالجامعة نفسها.

وتشهد جلسات وندوات المؤتمر مشاركة إيهاب الزلاقي، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «المصري اليوم»، وأحمد عصمت، مؤسس والرئيس التنفيذي لمنتدى الإسكندرية للإعلام، وعلاء الغطريفي، رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة أونا للإعلام، وخالد البرماوي، الكاتب الصحفي والمستشار الإعلامي، وآخرون.

يشرف على تنظيم المؤتمر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة أوسلو ميتروبوليتان بالنرويج، والبرنامج المصري لتطوير الإعلام، ومنتدى المحررين المصريين، ورابطة المحررين النرويجيين.

انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام.. 9 مايو
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انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام.. 9 مايو

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