إسرائيل تزود بريطانيا وألمانيا وفرنسا بمعلومات خطيرة عن برنامج إيران النووي

أكد مسؤول إسرائيلي كبير في دولة الاحتلال، اليوم الإثنين، أن الاستخبارات الإسرائيلية كشفت عن كمية هائلة من المعلومات الجديدة والمثيرة حول البرنامج النووي الإيراني، تؤكد أن إيران خدعت العالم بشأن برنامجها النووي.



وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات سيُجري خلال الساعات المُقبِلة اتصالات هاتفية مع نظرائه البريطانيين والفرنسيين والألمان؛ لإطلاعهم على المعلومات الاستخباراتية الجديدة حول ملف إيران النووي، حسب ما نقلت وكالة «شهاب» الفلسطينية.



وأشارت مصادر إسرائيلية في وقت سابق اليوم، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال سيكشف خلال ساعات عن معلومات مهمة عن برنامج إيران النووي ستفضي إلى تعديل الاتفاق أو إلغائه.

