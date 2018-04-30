القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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الثقافة
الإثنين 30/أبريل/2018 - 05:41 م

صدور «داعشتاني» عن مؤسسة أوطان الثقافية

صدور «داعشتاني» عن
ايهاب مصطفى
dostor.org/2150926

صدر حديثًا عن مؤسسة أوطان الثقافية، رواية «داعشتاني»، للصحفي والروائي جاسم المطير، وذلك عن سلسلة إبداعات الرواية العربية التي تصدرها المؤسسة.

يتبدى مظهر المحاكاة لعنوان «داعشتاين» مع رواية «فرانكشتاين» للبريطانية ماري شيلي، حيث يقوم بطل روايتها باختراع مخلوق قبيح جدًا، يقوم بعمليات إجرامية عديدة، ويماثل تنظيم «داعش» الإرهابي، من حيث البشاعة والوحشية في السفك والتدمير وإشاعة حالات الخوف والفزع، ليس في العراق وحده، وإنما في كل ربوع المعمورة.

يلجأ الروائي إلى حيل فنية وجمالية عديدة في نسج حكايته الروائية تمزج بين الواقعي والرمزي والمتخيل، إذ يستحضر شهرزاد كشخصية رئيسة تشاهد وترصد وتحكي الأحداث وكأنه يستعمل الحكي سلاحًا ضد الإرهاب، كما يعتمد على الكولاج الفني في إدخال البيانات ذات العناوين الساخرة والتقارير والمقالات الصحفية وبرامج التليفزيون والفضائيات والتحليلات السياسية ضمن أحداث الرواية، كما أنها تشير إلى خبرة الروائي العريضة في مجال الصحافة باعتباره من رجالات الصحافة الكبار في العراق.

صدور «داعشتاني» عن مؤسسة أوطان الثقافية
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