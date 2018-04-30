القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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الإثنين 30/أبريل/2018 - 05:41 م

كاتبة إسبانية: «#كوينتالو» كشف قذارة المجتمع الكنسي

مظاهرات في أسبانيا
مظاهرات في أسبانيا
نورهان شوقي
dostor.org/2150925

أكدت الكاتبة الإسبانية لاورا فرايكساس أن هاشتاج #كوينتالو "أخبريهمن"، الذى أطلقه المنددين بالحكم القضائي، الصادر ضد الخمس متهمين فى قضية إغتصاب مراهقة، يساعد على التخلص من القيود التى فرضتها الكنيسة ضد جرائم الاعتداء الجنسي.

ووصفت الكاتبة لاورا فرايكساس أن الأزمة الراهنة من شأنها أن تكشف "التعديات القذرة المقترفة من قبِل المجتمع الأبوي داخل الكنيسة بشأن التستر على تلك النوعية من الجرائم"، وذلك حسب تصريحاتها لوكالات الأنباء الإسبانية.

وتفاعلت آلاف النساء من مناطق مختلفة بجميع أنحاء إسبانيا، بمشاركة المتابعين على "تويتر"، عن حالات الاعتداء الجنسي التي تعرضن لها، مما جعل هاشتاج #كوينتالو، "أخبريهن" اتجاهًا عالميًا، وهي مبادرة روّجت لها الصحفية كريستينا فالاراس.

يُشار أن عشرات الآلاف من الأشخاص في شمال إسبانيا قد واصلوا احتجاجهم، لمدة ثلاثة أيام متتالية، تنديدًا بتبرئة 5 رجال من الاغتصاب الجماعي لفتاة مراهقة حيث حُكم عليهم بالوضع تحت المراقبة لمدة تسع سنوات بتهمة الإساءة الجنسية، حيث أكد محامو الدفاع للمتهمين أن الضحية جذابة.

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