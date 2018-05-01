10 نصائح لقائدى السيارات أثناء العاصفة الترابية

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق 6 طرق في العديد من المحافظات، وهما طريق "قنا- اتجاه سوهاج الصحراوى الغربى"، وطريق "الداخلة- اتجاه العوينات"، وطريق "الخارجة- اتجاه أسيوط"، وطريق "الخارجة- اتجاه واحة باريس"، وطريق "الخارجة- اتجاه الداخلة"، وطريق "الداخلة- اتجاه الفرافرة"؛ بسبب ظهور عاصفة ترابية أدت إلى سوء الرؤية أمام حركة السيارات، وتتعرض مصر منذ ايام عاصفة ترابية إدت إلى أنعدام الرؤية.



وترصد "الدستور" نصائح لقائدي السيارات أثناء العاصفة:



_ فى حالة قيادة السيارات أعلى الطرق يجب السير بسرعات منخفضة.



_تشغيل المساحات،الإمامية والخلفية بصفة مستمرة، لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة.



_يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك، ويفضل أن تكون المسافة لا تقل عن 300 متر من السيارة التي تسير أمامك.



_ تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.



_تشغل "المصابيح الأمامية" و"مصابيح الضباب" حتى تسمح لقائدى المركبات الأخرى برؤيتك من مسافة بعيدة.



_ الالتزام بتعليمات المرور.



- أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية، حيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.



- استخدام التنبيه على فترات متقطعة.



- السير في الحارة الوسطى من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية؛ تحسبًا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.



_ يجب عدم السير أعلى الطرق، وتحت تأثير المواد المخدرة؛ لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة.



_إغلاق نوافذ السيارات أثناء القيادة؛ لعدم دخول الهواء للسيارات، الذي قد يؤدى إلى انقلاب السيارة.

