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تقارير ومتابعات
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 03:07 ص

10 نصائح لقائدى السيارات أثناء العاصفة الترابية

10 نصائح لقائدى السيارات
إسلام أبو المجد
dostor.org/2150924

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق 6 طرق في العديد من المحافظات، وهما طريق "قنا- اتجاه سوهاج الصحراوى الغربى"، وطريق "الداخلة- اتجاه العوينات"، وطريق "الخارجة- اتجاه أسيوط"، وطريق "الخارجة- اتجاه واحة باريس"، وطريق "الخارجة- اتجاه الداخلة"، وطريق "الداخلة- اتجاه الفرافرة"؛ بسبب ظهور عاصفة ترابية أدت إلى سوء الرؤية أمام حركة السيارات، وتتعرض مصر منذ ايام عاصفة ترابية إدت إلى أنعدام الرؤية.

وترصد "الدستور" نصائح لقائدي السيارات أثناء العاصفة:

_ فى حالة قيادة السيارات أعلى الطرق يجب السير بسرعات منخفضة.

_تشغيل المساحات،الإمامية والخلفية بصفة مستمرة، لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة.

_يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك، ويفضل أن تكون المسافة لا تقل عن 300 متر من السيارة التي تسير أمامك.

_ تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.

_تشغل "المصابيح الأمامية" و"مصابيح الضباب" حتى تسمح لقائدى المركبات الأخرى برؤيتك من مسافة بعيدة.

_ الالتزام بتعليمات المرور.

- أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية، حيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

- استخدام التنبيه على فترات متقطعة.

- السير في الحارة الوسطى من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية؛ تحسبًا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.

_ يجب عدم السير أعلى الطرق، وتحت تأثير المواد المخدرة؛ لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة.

_إغلاق نوافذ السيارات أثناء القيادة؛ لعدم دخول الهواء للسيارات، الذي قد يؤدى إلى انقلاب السيارة.

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