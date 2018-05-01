القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 06:04 ص

7 نصائح لمرضى الرمد الربيعى فى العاصفة الترابية

7 نصائح لمرضى الرمد
7 نصائح لمرضى الرمد الربيعى فى العاصفة الترابية
سارة ساويرس
dostor.org/2150872

حذرت الأرصاد الجوية من هبوب عاصفة ترابية على مصر، تستمر حتى غدا الخميس، ويعاني الكثيرون من مرضى الرمد الربيعي، بحساسية تؤثّر على ملتحمة العين، خاصة فى الجو الحار.

وقدمت الدكتورة نهى خاطر، طبيبة العيون، في حديثها لـ«الدستور» مجموعة من النصائح لتجنب مخاطر العاصفة الترابية خاصة لمرضى الرمد الربيعي:

1- على الشخص المصاب بالرمد الربيعي أن يتفادى الخروج من المنزل فى الأتربة.
2- عدم التعرض للشمس الشديدة، وارتداء النظارة الشمسية فى حالات التعرض لها.
3- عدم التعرض المباشر للروائح النفاذة، كاستخدام المعطرات، والمبيدات الحشرية.
4- الاهتمام بغسل الأيدى دائمًا، وغسل الوجه بمياه باردة.
5- استخدام كمادات مياه باردة للتخفيف من حدة الألم.
6- تفادى الأغذية المسببة للحساسية مثل الفراولة، والشوكولاتة، والمسكرات.
7- ارتداء الملابس القطنية للتخفيف من الحساسية.

وأوضحت الدكتورة نهى، أنه يمكن للمصاب برمد العيون استخدام القطرات الملطفة للعيون، كما حذرت من استخدام أى من القطرات الأخرى، وأدوية المضادات، بدون الرجوع للطبيب.

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