قبرص: يجب أن نكون قادرين على العمل كعضو في الاتحاد الأوروبي

أقال وزير الخارجية القبرصى، نيكوس كريستودوليدس، إن جمهورية قبرص الموحدة يجب أن تكون قادرة على العمل كدولة طبيعية وكعضو في الاتحاد الأوروبي، والمشاركة الفعالة في عملية صنع القرار في الاتحاد.



ونسبت وكالة الأنباء القبرصية، إلى كريستودوليدس قوله، في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية لانضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي، إن قبرص تواصل بذل الجهود لاستخدام العضوية في الاتحاد الأوروبي بشكل كامل، ودون قيود، من أجل تعزيز مصالح البلد ومواطنيه بشكل أكبر، لإلقاء الضوء على الدور الجغرافي الاستراتيجي للجمهورية، وتعزيزه والتصدي بفاعلية أكبر للتحديات الأوروبية المختلفة، وتعزيز رؤية أوروبية تفي بتوقعات شعوب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.