الأردن: حل الدولتين ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويشكل خطوة مهمة وأساسية باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، لافتا إلى أهمية الدور الأمريكي في كسر حالة الجمود في مسار العملية السلمية، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.



جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية بعمان اليوم، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يزور المملكة ضمن جولة له في المنطقة، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.



ووفقا للديوان الملكي الهاشمي، ركز اللقاء على آليات تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأمريكية، وعدد من القضايا التي تهم البلدين، لا سيما تلك المرتبطة بمساعي تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأعرب الملك عبدالله الثاني، عن تهانيه لوزير الخارجية الأمريكي بتوليه مهام منصبه الجديد، مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، وتقدير الأردن للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للعديد من البرامج التنموية، ولتمكين المملكة من التعامل مع التداعيات التي سببتها الأزمات في المنطقة.