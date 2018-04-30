عاجل.. الإفراج عن ضحية «عُمرة المخدرات» سعدية عبدالسلام

نجحت القنصلية المصرية في جدّة في الإفراج عن المواطنة سعدية عبدالسلام، 75 عامًا، مساء الإثنين، بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الخارجية السعوديتين، وذلك بعد قيام القنصلية بتسليم أصول تحقيقات النيابة العامة المصرية في القضية للجانب السعودي التي تثبت براءة المواطنة.



وكشف حازم رمضان، القنصل المصري في جدة أن القنصلية تابعت قضية المواطنة المصرية فور إبلاغها بالواقعة ومنذ إلقاء القبض عليها يوم 20 مارس الماضي، حيث تم زيارتها بانتظام من قبل القنصلية في مقر احتجازها وتمكينها من الاتصال بذويها، فضلًا عن التأكد من استقرار حالتها الصحية، مشيرًا إلى أن القنصلية ستقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لها لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة وزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة قبل مغادرتها عائدة إلى أرض الوطن بعد استكمال الإجراءات ذات الصلة.



وتوجّه القنصل المصري في السعودية بالشكر إلى سلطات المملكة على التعاون الكامل وتقديم الرعاية اللازمة إلى المواطنة المصرية أثناء فترة الاحتجاز مؤكدًا أن القنصلية لا تألوا جهدًا في تقديم الدعم اللازم لأبناء الجالية المصرية الكرام في نطاق اختصاصها.