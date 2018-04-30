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الإثنين 30/أبريل/2018 - 04:57 م

«العربي للقضاء الإداري»: إنشاء مركز للتحكيم في منازعات العقود

المستشار أحمد أبو
المستشار أحمد أبو العزم
أش أ
dostor.org/2150858

أعلن رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد أبوالعزم، اعتزام الاتحاد إنشاء مركز للتحكيم للنظر في منازعات العقود الإدارية؛ تنفيذًا لتوصيات المشاركين في الملتقى العلمي الثالث للاتحاد الذي اختتم أعماله اليوم بالكويت.

وقال المستشار أبوالعزم، في تصريحات صحفية بالكويت، إن المشاركين في الملتقى أوصوا كذلك بإعداد مشروع قانون نموذجي استرشادي ينظم التحكيم في العقود الإدارية، ليحتذى به في الدول العربية وفقًا للتشريعات الداخلية لكل دولة.

وأضاف: أن المشاركين دعوا كذلك إلى تشكيل لجنة متخصصة لإعداد مشروع مدونة استرشادية لإجراءات وأحكام التحكيم، وتعميمها على الدول العربية؛ للاستعانة بها حال لجوئها للتحكيم، إضافة إلى عقد دورات تدريبية وتأهيلية للقائمين على إعداد وصياغة العقود الإدارية بالدول العربية، وكذلك تدريس مادة العقود الإدارية والتحكيم فيها في كليات القانون والشريعة بالدول العربية والمعاهد المتخصصة.

وتابع: أن المشاركين في الملتقى أوصوا أيضًا بإيفاد القضاة من الدول العربية لدراسة أحدث نظم التحكيم في الدول الأخرى، وتبادل المعلومات والأحكام والخبرات بين الدول الأعضاء بالاتحاد العربي للقضاء الإداري فيما يتعلق بموضوع التحكيم في العقود الإدارية، فضلًا عن إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ التوصيات وعرض تقريرها على الجمعية العامة للاتحاد في أول دور انعقاد لها.

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