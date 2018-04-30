وزير الدفاع الإماراتي يبحث التعاون مع إحدى الشركات الأمريكية

بحث وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتي، محمد بن أحمد البواردي، اليوم، مع مارلين هيوسون، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية، سبل التعاون في قطاع التدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطيران والتأهيل لبناء الكوادر الوطنية المتميزة القادرة على قيادة قطاع الطيران والمنافسة عالميا.



وقالت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، إن التعاون جاء على هامش فعاليات «القمة العالمية لصناعة الطيران 2018» المنعقدة في جزيرة السعديات في أبوظبي.



وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية تبادل الخبرات والمعلومات في مجال قطاع صناعات الطيران والصناعات الدفاعية، وضرورة مواكبة أهم البحوث المتعلقة بتطوير الصناعات المحلية، التي تلبي الاحتياجات التجارية لدعم متطلبات الاقتصاد الإماراتي مستقبلا.



يشار إلى أن شركة «لوكهيد مارتن» هي أكبر شركة للصناعات العسكرية في العالم من حيث الدخل، وتوظف حوالي 140000 شخص، حيث طورت أول طائرة تستخدم تقنية التخفي من الرادار، والتي دخلت الخدمة في سلاح الجو الأمريكي تحت اسم «إف 117 نايت هوك».