السعودية تعلن دعم أفغانستان لمواجهة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، مخلفا عشرات القتلى والجرحى.



وقدم مصدر بوزارة الخارجية السعودية، العزاء لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان حكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، حسب وكالة الأنباء السعودية.



وجدد وزير الخارجية وقوف المملكة وتضامنها مع أفغانستان الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.