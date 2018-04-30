القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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الإثنين 30/أبريل/2018 - 04:50 م

السعودية تعلن دعم أفغانستان لمواجهة الإرهاب

وزارة الخارجية السعودية
وزارة الخارجية السعودية
محمد عمر
dostor.org/2150852

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، مخلفا عشرات القتلى والجرحى.

وقدم مصدر بوزارة الخارجية السعودية، العزاء لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان حكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وجدد وزير الخارجية وقوف المملكة وتضامنها مع أفغانستان الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.

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