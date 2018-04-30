بالصور.. مناظر خلابة عقب غزو «القناديل الشراعية» شواطئ برشلونة

تجمعت عشرات الآلاف من القناديل البحرية، ذات اللون الأزرق الشاحب، على عدد من شواطئ العاصمة الكتالونية برشلونة، مسببة حالة من الذهول والخوف لدى الزوار.



ولم يصدر عن الحكومة الكتالونية أى تحذير للمواطنين، كما التزمت حالة من الصمت إزاء الهجوم البحري، مؤكدة أن تلك الفصيلة من القناديل، التى وصلت إلى الشواطئ الكتالونية بفعل تيارات المحيطات القوية، لا تشكل أى خطر على المواطنين.



وكانت عشرات الآلاف من القناديل قد غطت الشاطئ، منذ أمس الأول السبت، وحتى اليوم، مخلفًة وراءها مشهدا خلابا للناظرين، وقد حددت مصادر البلدية أن الحيوانات الميتة يتم إزالتها في عملية التنظيف الليلي المعتادة للساحل المحلي.



وتتميز القناديل الخلابة بلون وشكل صادم للكثير، لأنه نوع شائع من الساحل الغربي للولايات المتحدة، يعرف باسم «Velella velella» أو المراكب الشراعية، بسبب شكلها، وعادة ما يبلغ طول هذه الكناريات حوالي سبعة سنتيمترات، وتتميز بشراع صغير يساعد في رفعها إلى الأعلى على السطح بفعل التيارات المائية.