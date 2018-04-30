مهرجانات بعلبك تطلق برنامجها لصيف 2018 تزامنا مع الانتخابات

في وقت ينشغل فيه لبنان بالانتخابات البرلمانية التي تجرى الأسبوع المقبل، أطلقت لجنة مهرجانات بعلبك الدولية اليوم الإثنين برنامجها المرتقب لصيف 2018 والغني بالحفلات المحلية والعالمية.



وقالت رئيسة لجنة المهرجانات نايلة دو فريج، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بالعاصمة اللبنانية إنها أصرت على هذا التوقيت نظرا للعدد الكبير من المغتربين الذين أرادوا معرفة البرنامج لتوقيت زيارتهم للبلد لمشاهدة حفلاتهم المفضلة في القلعة الأثرية.



وتقع مدينة بعلبك في قلب سهل البقاع الذي يشتهر بخصوبة أراضيه.



وتشتهر المدينة بوفرة المعالم الأثرية المتنوعة.