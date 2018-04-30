جامعة القاهرة تبدأ الترتيبات النهائية لامتحانات نهاية العام

أقر مجلس جامعة القاهرة، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة، مشددًا على سرعة حل أي مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، وضرورة وجود الأساتذة في وقت امتحانهم، والبدء في أعمال التصحيح والكنترول فور الانتهاء من امتحان كل مادة، مع سرعة تداول أوراق إجابات الطلاب بين الأساتذة وتصحيحها، والتزام الكلية بإعلان النتائج بعدها بثلاثة أسابيع.



وشدد مجلس جامعة القاهرة، في بيان، على عدم سفر أعضاء هيئة التدريس أيام الامتحانات إلا بموافقة رئيس الجامعة، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من جداول الامتحانات قبل الموعد المحدد لها بفترة كافية، وحظر اصطحاب الطلاب الهاتف المحمول وسماعة الأذن داخل لجان الامتحانات، والتزام الملاحظين داخل اللجان بعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء عقد الامتحانات، وفقًا للقواعد العامة المنظمة في هذا الشأن.



وأكد أنه من الضروري توفير لجان خاصة بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم كافة التيسيرات لهم، وفقًا لما حددته الجامعة من قواعد في هذا الشأن، لافتًا إلى ضرورة تشكيل لجنة للطوارئ ومتابعة الامتحانات بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس القسم المختص أو من ينوب عنه وأستاذ المادة، بحيث يكون من سلطة اللجنة التعامل مع المشاكل الطارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.



من جانبه، أشار رئيس جامعة القاهرة إلى استمرار الامتحانات بنظام البابل شيت، منوهًا بأنه على كل كلية تحديد موعد بدء الامتحانات وفقًا لظروفها، مع عدم ضغط عدد المواد أو الفترات الزمنية بين المواد، على أن تنتهي جميع الامتحانات بالكليات قبل عيد الفطر المبارك.