رومانيا: إصابة 8 من جنودنا في تفجير جنوب أفغانستان

أعلن وزير الدفاع الروماني، ميهاي فيوريل، إصابة ثمانية جنود رومانيين في حادث انفجار العبوة الناسفة في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان.



وقال فيوريل، حسبما نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، إن قنبلة انفجرت بالسيارة التي كانت تقل الجنود، فيما أفاد حلف شمال الأطلسي «ناتو» بأن الانفجار وقع بحي «دامان»، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج وحالتهم مستقرة.



وكانت السلطات الأفغانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، وقوع تفجير استهدف قوات حلف الناتو، ما أدى إلى مقتل 11 طفلا، وإصابة 16 شخصا، بينهم جنود تابعون للحلف ومدنيون ورجال شرطة.

