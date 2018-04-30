مشهد واحد يفصل هالة فاخر عن فركش «الرجل الأخطر»

انتهت الفنانة هالة فاخر من تصوير معظم مشاهدها ضمن أحداث الفيلم السينمائي «الرجل الأخطر»، الذي يخوض بطولته الفنان سامح حسين، والمحتمل طرحه بموسم عيد الفطر المقبل.



وقالت«فاخر» في تصريح خاص لـ«الدستور» إنه يتبقى لها مشهد أخير والذي يجمعها بأبطال الفيلم بحفل زفاف شعبي لبواب العمارة التي تسكنها ضمن الأحداث، مشيرة إلى أنها سعيدة بالتعاون مع المخرج مرقس عادل وفريق العمل أجمع، وعلى رأسهم الفنان لطفي لبيب.



من ناحية أخرى؛ أضافت أنها تستكمل تصوير الجزء الثاني من مسلسل «كلبش» على قدم وساق، محاولة الانتهاء منه قبل عرضه بالماراثون الرمضاني المقبل، داخل الديكور الخاص بمدينة الإنتاج الإعلامي، متمنية أن ينال إعجاب متابعيها.