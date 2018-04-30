ترشيح زعيم المعارضة رسميًا لرئاسة حكومة أرمينيا

رشّحت المعارضة الأرمينية رسميا زعيمها، نيكول باشينيان، لرئاسة الحكومة، ليتقدم الأخير خطوة إضافية باتجاه الفوز بالمنصب، بعد تظاهرات حاشدة دامت أسبوعين، وغيرت المشهد السياسي في أرمينيا.



ودعا باشينيان إلى وقف الاحتجاجات لإجراء محادثات مهمة مع جميع القوى السياسية، قبل تصويت حاسم يوم الثلاثاء، ونزع سترة الكاكي العسكرية ليرتدي بزة بدلا عنها.



وقال للصحفيين في البرلمان: «نحن أمام مهمة لحل الأزمة السياسية في البلاد»، معلنا ترشيحه من قبل حزبه «الك».



وأضاف: «إذا لم يتم انتخاب رئيس وزراء غدا فإن هذه الأزمة لن تزول».



وباشينيان (42 عاما)، زعيم المعارضة التي دفعت رئيس الوزراء، سيرج سركيسيان، للاستقالة الأسبوع الماضي، هو المرشح الوحيد للمنصب، ويصر على أنه الوحيد الذي باستطاعته القضاء على الفساد والفقر والمحسوبيات، وإجراء انتخابات تشريعية نزيهة وحرة.