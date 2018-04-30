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الإثنين 30/أبريل/2018 - 04:41 م

أبوالغيط: نتطلع لمساندة إيجابية من أوكرانيا بالقضية الفلسطينية

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
أش أ
dostor.org/2150840

أعرب أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، عن تطلعه لأن تنحى أوكرانيا منحى إيجابيًا في مساندة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، بما في ذلك عدم قبول تغيير الوضعية القانونية والتاريخية للقدس المحتلة، وذلك اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، التي أقرت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة.

وأشار بيان صادر عن الجامعة العربية، إلى أن ذلك جاء خلال لقاء أبوالغيط، اليوم الإثنين، مع بافلو كليمكين، وزير خارجية أوكرانيا، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة.

وقال الوزير المفوض، محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن أبوالغيط عرض في هذا الإطار أهم ما خرج عن القمة العربية الأخيرة، التي عُقدت في منطقة الظهران بالسعودية، فيما يخص عددا من الملفات التي تكتسب أهمية خاصة خلال هذه المرحلة، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، والتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية.

وأوضح عفيفي أن الوزير الأوكراني عرض من جانبه أهم تطورات الأوضاع الداخلية في بلاده وفي شبه جزيرة القرم، على المستويين السياسي والاقتصادي، معربًا عن التطلع لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات العربية- الأوكرانية، خلال المرحلة المقبلة، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، في ظل وجود فرص جيدة متاحة لتحقيق هذه النقلة النوعية.

وأشار عفيفي إلى أن اللقاء شهد أيضًا التباحث حول كيفية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة للجامعة العربية والحكومة الأوكرانية، بحيث يمكن الاستفادة منها في تحقيق الزخم المطلوب لتطوير العلاقات بين الدول العربية وأوكرانيا.

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