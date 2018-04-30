القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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الإثنين 30/أبريل/2018 - 04:40 م

«كرارة» يقابل مصطفى شعبان بمدينة الإنتاج

«كرارة» يقابل مصطفى
حسن أمين
dostor.org/2150837

صور مساء أمس، كل من فريق عمل المسلسل الدرامي «كلبش 2» للفنان أمير كرارة، ومسلسل «أيوب» للفنان مصطفى شعبان، عددًا من المشاهد داخل الحي الريفي، بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وحرص كل من «شعبان» و«كرارة» على زيارة البعض داخل لوكيشن التصوير، بمناسبة تصوير العملين في نفس التوقيت، والذي ينتجهما تامر مرسي، مالك شركة «سنرجي».

والتقط الثناني صورة تذكارية على طريقة «السيلفي»، برفقة كل من المؤلف محمد سيد بشير كاتب مسلسل «أيوب»، والفنان مصطفى خاطر، والمنتج الفني شادي علام، وعدد من صناع العملين.

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