درة بإطلالة الأميرات في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة التونسية درة زروق لجلسة تصوير جديدة، بعدسة أحد المصورين، تألقت من خلالها بإطلالة الأميرات التي اتسمت بالبساطة والهدوء.



وظهرت «درة» من خلال الصور، مرتدية فستانا طويلا باللون البيج الفاتح، مزينا بالورود بنفس اللون، مستخدمة ماكياجا هادئا، ليناسب إطلالتها المميزة، وشعر مموج منسدل على كتفيها.



من ناحية أخرى؛ تواصل «درة» تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل «نسر الصعيد»، وتجسّد دور «فيروز» زوجة «زين القناوي»، وهو ضابط شرطة ضمن أحداث المسلسل ويتورط في عدة قضايا خلال العمل.



«نسر الصعيد» بطولة محمد رمضان ودرة ووفاء عامر وسيد رجب، تأليف محمد عبدالمعطي، إنتاج العدل جروب، وإخراج ياسر سامي.