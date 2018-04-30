مرشح رئاسي: كولومبيا على حافة الحرب

حذر مرشح الحزب الليبرالي لرئاسة كولومبيا، أومبرتو دي لا كالي، من أن البلاد تتجه «إلى هاوية حرب»، واتهم الحكومة والمعارضة الثورية «فارك» بضرورة الاتجاه نحو «عملية السلام» الكولومبية.



وقال دى لاكالى: «إن الحكومة وقوات المعارضة تسعى إلى بناء الأنسجة من الأكاذيب والكراهية التي أدت إلى تولد شعور قوى لدى المواطنين بوجود حرب وشيكة».



وأكد المرشح شعوره القوي بالأسف إزاء فشل مفاوضات الحكومة الكولومبية، برئاسة خوان مانويل سانتوس، والقوات المسلحة الثورية «فارك»، والتى بسببها آلت الأمور لما هو أسوأ، وتعرضت البلاد إلى الخطر بسبب تدهور الأمور.



كما أشار إلى أن كلًا من مركز الديمقراطية وأحزاب المعارضة الأخرى تعيق إقرار القوانين من أجل السلام، وقال إن القوات المسلحة الثورية الكولومبية لم تظهر ما يكفى من التعاطف تجاه بلادهم، الأمر الذي يؤثر على تنفيذ الاتفاق.