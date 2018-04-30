الاتحاد الأوروبي يدعو للتوصل لاتفاق بشأن قضية الحدود الأيرلندية

دعا ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، لدى زياته الحالية لجمهورية أيرلندا، وأيرلندا الشمالية، إلى ضرورة التوصل لاتفاق سريع بشأن قضية الحدود الأيرلندية، بحلول موعد اجتماع القادة الأوروبيين، في شهر يونيو المقبل.



ونقلت صحيفة "بلفاست تلجراف" الأيرلندية عن بارنييه، قوله إن اجتماع القادة الأوروبيين في (بروكسل) خلال يونيو المقبل، من شأنه أن يكون بمثابة نقطة انطلاق لمؤتمر القمة الختامي المقرر عقده في أكتوبر المقبل، وهو الموعد النهائي للتوصل لاتفاق حول "بريكست".



وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أدرجا ضمن تقرير مشترك تم التوصل إليه في شهر ديسمبر الماضي بشأن "بريكست"، مقترحين بريطانيين بشأن القضية الأيرلندية، إلى جانب خيار ثالث داعم لفكرة بقاء أيرلندا الشمالية في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي عقب الخروج.