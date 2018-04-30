القوات المسلحة تستضيف المؤتمر السنوي لطب المجتمع

تنظم الأكاديمية الطبية العسكرية، بالتعاون مع جامعة الأزهر، فعاليات المؤتمر العلمي السنوى بعنوان "طب المجتمع التحديات الحالية والمنظور المستقبلي"، بحضور نخبة من أطباء القوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات المصرية.



يتناول المؤتمر عددا من الجلسات العلمية والحلقات النقاشية، تتضمن الأساليب العلمية الحديثة في مجال طب المجتمع وطب الصناعات، والتحديات الحالية التي تواجه منظومة الرعاية الصحية والعلاجية وربطها بالمنظومة المستمر في المجال التعليمي بكليات الطب، والخروج بتوصيات مستقبلية وتشجيع الجهود العلمية والبحثية ومواكبة التطور الطبى.



يأتي المؤتمر في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المنظومة العلاجية للدولة وتشجيع الجهود العلمية الصحية للمواطن المصري والبحثية ومواكبة التطور الطبي المستمر واتباع جميع الإجراءات والأساليب الحديثة لتوفير أعلى مستويات الرعاية للمواطن المصري.