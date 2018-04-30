الإثنين 30/أبريل/2018 - 04:29 م
إيران تحظر «تليجرام»
نغم رأفت البيجرمى
dostor.org/2150819
حظر القضاء الإيراني، قبل قليل، استخدام تطبيق «تليجرام» فى البلاد.
جاء ذلك فى نبأ عاجل نقلته «سكاى نيوز» منذ قليل.
حظر القضاء الإيراني، قبل قليل، استخدام تطبيق «تليجرام» فى البلاد.
جاء ذلك فى نبأ عاجل نقلته «سكاى نيوز» منذ قليل.
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