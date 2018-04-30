تأكيدًا لانفراد «الدستور».. وزيرة الثقافة تكلف هبة يوسف لرئاسة «العلاقات الخارجية»

أنهت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ندب الدكتور هشام مراد، من رئاسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.



وكلفت «عبدالدايم»، الدكتورة هبة على محمود يوسف، وكيل كلية سياحة وفنادق جامعة حلوان.



هشام مراد من مواليد 1963، حصل على الدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة السوربون بباريس، وعمل مدرسًا للعلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعمل مديرًا لتحرير الطبعة العربية لجريدة «لوموند دبلوماسيه» الفرنسية الصادرة عن مؤسسة الأهرام، وعمل رئيسًا لتحرير «الأهرام إبدو» خلال الفترة من 2010 حتى 2014.



وكانت «الدستور»، نشرت من شهرين، عن حركة تغييرات كبيرة بوزارة الثقافة، تشمل قطاع العلاقات الثقافية والخارجية، المجلس الأعلى للثقافة، وقطاع صندوق التنمية الثقافية.