وزير الأوقاف يكلف سيد محروس بالقيام بأعمال رئيس الهيئة

كلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الإثنين المهندس سيد محروس، القائم بأعمال مدير عام الهيئة، بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة مؤقتًا لحين العرض على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لتعيين رئيس مجلس إدارة جديد.



وأوضح بيان، لوزارة الاوقاف، أن هذا التكليف يأتى حرصًا على انتظام العمل بهيئة الأوقاف المصرية.



كان رئيس الوزراء قد أصدر قرارًا أمس بإعفاء رئيس هيئة الأوقاف السابق والذي أحاله وزير الأوقاف للنيابة العامة لمخالفة بعض تصرفاته للقانون.