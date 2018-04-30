القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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الإثنين 30/أبريل/2018 - 03:33 م

نتنياهو يعلن اليوم «تطورا كبيرًا» في الاتفاق النووى مع إيران

نتنياهو
نتنياهو
وكالات
dostor.org/2150720

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أنه سيعلن، مساء اليوم، "تطورا كبيرا" فيما يتعلق بالاتفاق النووى مع إيران.

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