الإثنين 30/أبريل/2018 - 03:33 م
نتنياهو يعلن اليوم «تطورا كبيرًا» في الاتفاق النووى مع إيران
وكالات
dostor.org/2150720
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أنه سيعلن، مساء اليوم، "تطورا كبيرا" فيما يتعلق بالاتفاق النووى مع إيران.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أنه سيعلن، مساء اليوم، "تطورا كبيرا" فيما يتعلق بالاتفاق النووى مع إيران.
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